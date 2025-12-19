Суд по делу граждан Армении продолжается заслушиванием заключительных слов обвиняемых

Судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения в Бакинском военном суде продолжается заслушиванием заключительных слов обвиняемых.

Как сообщает Report, на заседании 19 декабря с заключительным словом выступил обвиняемый Давид Манукян. Он озвучил контраргументы по поводу позиции стороны обвинения, заявив о несогласии с пунктами, представленными прокурорами, поддерживающими государственное обвинение.

Манукян также отметил, что не участвовал в так называемых "заседаниях совета безопасности" самопровозглашенного режима ни в каком статусе, подчеркнув, что его должностные обязанности этого не предусматривали.

С заключительным словом также выступил обвиняемый Араик Арутюнян, который заявил о несогласии с аргументами стороны обвинения. В своем выступлении он отметил, что получил образование в Карабахе, как и его два брата, и, по его словам, проблем с обучением на армянском языке не возникало. Арутюнян также утверждал, что между ними и азербайджанцами не было конфликтов, добавив: "Мы участвовали в мероприятиях друг друга".

Отметим, что в Бакинском военном суде продолжается рассмотрение дела в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны и геноцид, а также в нарушении законов и правил ведения войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и ряде других тяжких преступлений, совершенных в результате военной агрессии Армении.