ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигарет

    Милли Меджлис
    • 19 декабря, 2025
    • 14:31
    Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект, запрещающий импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, использование электронных сигарет и их компонентов.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "О табаке и табачных изделиях".

    В документе отмечается, что электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачных изделий.

    Так, электронная сигарета – это продукт, предназначенный для ввода в организм человека пара с содержанием никотина или без содержания никотина через дыхательные пути, и предназначенный для использования с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, включая картридж и флакон или без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз, либо могут быть повторно заполнены одноразовыми картриджами.

    В проекте отмечается, что нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

    Подчеркивается, что нагреваемое табачное изделие - это продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма.

    Уточнение понятий и определение новых понятий позволит более точно классифицировать и дифференцировать табачные изделия, включая нагреваемые табачные изделия, а также электронные сигареты в юридической практике.

    Одновременно в рамках согласования вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс, закон "О рекламе". Это включает исключение "электронных сигарет одноразового использования" и "жидкости для электронных сигарет" из списка подакцизных товаров и, соответственно, отмену налоговых ставок, а также адаптацию запрета на рекламу к новым понятиям.

    В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

    Milli Məclis elektron siqaretlərin qadağası ilə bağlı layihəni ilk oxunuşda qəbul edib
    Azerbaijani parliament approves bill banning e-cigarettes in first reading

