США вывели на орбиту экспериментальные спутники в форме диска

Американская ракета Electron в четверг успешно вывела на орбиту четыре малых экспериментальных спутника DISKSat в виде дисков в интересах Космических сил США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод полезной нагрузки подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты легкого класса с разгонным блоком Kick Stage Curie, способной нести полезную нагрузку весом 300 кг, был осуществлен со стартового комплекса LC2 космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в 00:03 по времени Восточного побережья США (в 9:03 по Баку). Примерно через час спутники были выведены на заданную орбиту высотой 550 км.

В рамках миссии STP-S30 под названием Don't Be Such A Square будет проводиться проверка эффективности новых технологий для Минобороны США в целях разработки перспективных космических систем. С помощью аппаратов нового типа DISKSat будет апробирована уникальная спутниковая платформа дискообразной формы диаметром 1 метр и толщиной 2,5 см, разработанная для увеличения продолжительности работы на низкой околоземной орбите.

В отличие от стандартных кубсатов, дисковый тип имеет более высокую энерговооруженность. За счет своей конфигурации он может получать 90 ватт за один виток. На одной его плоскости размещаются солнечные батареи и блок для электронных приборов. Таким образом DISKSat не нужны сложные раскладные солнечные панели. Для маневрирования аппарат оснащен электрическим ракетным двигателем.