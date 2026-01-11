NY Post: В США мужчина убил шесть человек

Мужчина застрелил шесть человек в пятницу в штате Миссисипи в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.

Правоохранители отметили, что подозреваемый 24-летний Дарика Мур открыл стрельбу в трех районах вблизи города Уэст-Поинт. Мур, предположительно, убил своего отца, брата и дядю, после чего скрылся с места преступления. Позже он убил семилетнюю девочку и поехал в другое место, где застрелил еще двух мужчин.

Полиция задержала Мура, и теперь за совершенное преступление ему может грозить смертная казнь. Как отметили правоохранители, инцидент стал одним из крупнейших в истории штата за последние 10 лет.