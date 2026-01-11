Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    NY Post: В США мужчина убил шесть человек

    • 11 января, 2026
    • 06:58
    NY Post: В США мужчина убил шесть человек

    Мужчина застрелил шесть человек в пятницу в штате Миссисипи в США.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.

    Правоохранители отметили, что подозреваемый 24-летний Дарика Мур открыл стрельбу в трех районах вблизи города Уэст-Поинт. Мур, предположительно, убил своего отца, брата и дядю, после чего скрылся с места преступления. Позже он убил семилетнюю девочку и поехал в другое место, где застрелил еще двух мужчин.

    Полиция задержала Мура, и теперь за совершенное преступление ему может грозить смертная казнь. Как отметили правоохранители, инцидент стал одним из крупнейших в истории штата за последние 10 лет.

