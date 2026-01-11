NY Post: В США мужчина убил шесть человек
Другие страны
- 11 января, 2026
- 06:58
Мужчина застрелил шесть человек в пятницу в штате Миссисипи в США.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.
Правоохранители отметили, что подозреваемый 24-летний Дарика Мур открыл стрельбу в трех районах вблизи города Уэст-Поинт. Мур, предположительно, убил своего отца, брата и дядю, после чего скрылся с места преступления. Позже он убил семилетнюю девочку и поехал в другое место, где застрелил еще двух мужчин.
Полиция задержала Мура, и теперь за совершенное преступление ему может грозить смертная казнь. Как отметили правоохранители, инцидент стал одним из крупнейших в истории штата за последние 10 лет.
Последние новости
07:16
МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в странеДругие страны
06:58
NY Post: В США мужчина убил шесть человекДругие страны
06:25
NYT: Трампа проинформировали о возможных новых целях для ударов по ИрануДругие страны
05:47
Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначенияДругие страны
05:19
BFMTV: Три человека погибли в результате схода лавин во ФранцииДругие страны
04:50
СМИ: Британия может отправить войска в ГренландиюДругие страны
04:26
СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в ГренландиюДругие страны
03:58
Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту ГрецииДругие страны
03:37