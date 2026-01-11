ABŞ-də 24 yaşlı gənc altı nəfəri öldürüb
Cümə günü ABŞ-nin Missisipi ştatında bir kişi altı nəfəri güllələyərək öldürüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The New York Post" (NYP) polisə istinadən məlumat yayıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları 24 yaşlı Darika Mur adlı şübhəlinin Vest-Poynt şəhəri yaxınlığındakı üç məhəllədə atəş açdığını qeydə alıblar. Mur hadisə yerindən qaçmazdan əvvəl atasını, qardaşını və əmisini öldürüb. Daha sonra o, yeddi yaşlı qızı öldürüb, başqa yerə gedib və orada daha iki kişini güllələyib öldürüb.
Polis Muru saxlayıb və indi onu cinayətə görə edam cəzası gözləyir. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qeyd ediblər ki, hadisə son 10 ildə ştatın tarixində ən böyük hadisələrdən biri olub.
