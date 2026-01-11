İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    ABŞ-də 24 yaşlı gənc altı nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 07:21
    ABŞ-də 24 yaşlı gənc altı nəfəri öldürüb

    Cümə günü ABŞ-nin Missisipi ştatında bir kişi altı nəfəri güllələyərək öldürüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The New York Post" (NYP) polisə istinadən məlumat yayıb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları 24 yaşlı Darika Mur adlı şübhəlinin Vest-Poynt şəhəri yaxınlığındakı üç məhəllədə atəş açdığını qeydə alıblar. Mur hadisə yerindən qaçmazdan əvvəl atasını, qardaşını və əmisini öldürüb. Daha sonra o, yeddi yaşlı qızı öldürüb, başqa yerə gedib və orada daha iki kişini güllələyib öldürüb.

    Polis Muru saxlayıb və indi onu cinayətə görə edam cəzası gözləyir. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları qeyd ediblər ki, hadisə son 10 ildə ştatın tarixində ən böyük hadisələrdən biri olub.

    ABŞ güllələnmə gənc
