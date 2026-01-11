Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 05:19
    BFMTV: Три человека погибли в результате схода лавин во Франции

    Три лыжника погибли во время схода лавин на горнолыжных курортах в Валь-д'Изер и Ареш-Бофор в юго-восточном департаменте Франции Савойя.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

    По его информации, лыжник погиб в Ареш-Бофоре во время катания за пределами лыжной трассы, еще один человек, находящийся с ним, получил серьезные травмы головы.

    Вторая лавина сошла в Валь-д'Изер, где два человека оказались погребены под 2,5 метрами снега. Телеканал отметил, что спасателям удалось обнаружить лыжников при помощи отслеживания их телефонов. Оба туриста были найдены в критическом состоянии, спасти их не удалось.

