BFMTV: Три человека погибли в результате схода лавин во Франции

Три лыжника погибли во время схода лавин на горнолыжных курортах в Валь-д'Изер и Ареш-Бофор в юго-восточном департаменте Франции Савойя.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По его информации, лыжник погиб в Ареш-Бофоре во время катания за пределами лыжной трассы, еще один человек, находящийся с ним, получил серьезные травмы головы.

Вторая лавина сошла в Валь-д'Изер, где два человека оказались погребены под 2,5 метрами снега. Телеканал отметил, что спасателям удалось обнаружить лыжников при помощи отслеживания их телефонов. Оба туриста были найдены в критическом состоянии, спасти их не удалось.