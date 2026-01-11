NYT: Трампа проинформировали о возможных новых целях для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп получил несколько вариантов нанесения новых ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американского лидера ознакомили с рядом опций, включая удары по гражданским объектам в Тегеране. Американский лидер серьезно рассматривает возможность санкционировать атаку против исламской республики, однако пока не принял окончательного решения, отметили неназванные чиновники США.

Кроме того, как указывает газета, в субботу госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Помимо ситуации в Сирии и секторе Газа, они обсудили протесты в Иране, пишет The New York Times.

Ранее Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если те допустят гибель иранских протестующих.