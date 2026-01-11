Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    СМИ: Британия может отправить войска в Гренландию

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 04:50
    СМИ: Британия может отправить войска в Гренландию

    Правительство Великобритании обсуждает с другими европейскими странами возможность отправки военнослужащих в Гренландию для укрепления безопасности острова и во избежание его присоединения к США.

    Как передает Report, об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

    По ее информации, военное командование Соединенного Королевства разрабатывает планы по формированию миссии НАТО в Гренландии. Отмечается, что в последние дни британские чиновники провели несколько встреч с европейскими коллегами, в том числе из Франции и ФРГ, для начала подготовки к дислоцированию воинских контингентов. Издание указало, что пока планы находятся на ранней стадии. Предполагается, что Лондон может выделить для миссии НАТО не только личный состав, но и военные корабли и самолеты.

    Как добавила газета, европейские страны надеются, что увеличение военного присутствия Североатлантического альянса в Гренландии убедит президента США Дональда Трампа отказаться от намерения присоединить остров. Согласно The Sunday Telegraph, формирование миссии НАТО позволит американскому лидеру заявить о своей победе, поскольку в таком случае именно страны Европы возьмут на себя расходы по обеспечению безопасности в этом районе Атлантики.

    "Переговоры в рамках НАТО по укреплению безопасности в регионе продолжаются. Мы никогда не забегаем вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике", - сказал источник газеты в правительстве королевства.

    Подчеркивается, что вариант с отправкой военнослужащих обсуждался 8 января на встрече союзников по НАТО в Брюсселе. По ее итогам Штабу объединенных сил НАТО в Европе было дано поручение определить возможные способы повышения безопасности в Арктике. По сведениям издания, речь может идти как о полномасштабном развертывании войск в Гренландии, так и о сочетании краткосрочных учений на острове с обменом разведданными и перераспределением оборонных расходов в альянсе в пользу Арктического региона.

    Великобритания Гренландия войска

    Последние новости

    04:50

    СМИ: Британия может отправить войска в Гренландию

    Другие страны
    04:26

    СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию

    Другие страны
    03:58

    Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту Греции

    Другие страны
    03:37

    СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за намерений Трампа присоединить Гренландию

    Другие страны
    03:23

    Бессент: США могут снять еще часть санкций с Венесуэлы на следующей неделе

    Другие страны
    02:59

    "Челси" разгромил "Чарльтон" со счетом 5:1 и вышел в четвертый раунд Кубка Англии

    Футбол
    02:32

    Саид Джалили: Враг хочет отомстить народу Ирана через внутренние беспорядки

    В регионе
    02:31

    Сенатор США: Иран серьезно ослаб на фоне военных поражений и политического давления

    Другие страны
    02:15
    Видео

    Турецкое судно с гумпомощью отправилось из порта Мерсин в Судан

    В регионе
    Лента новостей