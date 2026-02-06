Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ANP: Несколько ведомств Нидерландов столкнулись с масштабной утечкой данных

    • 06 февраля, 2026
    • 22:29
    Персональные данные сотрудников нидерландского Управления по защите данных (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) и Совета по правосудию оказались доступны посторонним лицам в результате утечки, вызванной уязвимостью в используемом государственными структурами программном обеспечении.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.

    По его информации, в результате ошибки в ПО Ivanti Endpoint Manager Mobile сторонние пользователи получили несанкционированный доступ к личной информации сотрудников, включая имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Точное число работников, которых затронула утечка данных, пока выясняется. По оценке агентства, инцидент имеет особенно негативное значение для властей Нидерландов, поскольку AP является регулятором, контролирующим соблюдение законодательства о защите персональных данных в стране.

    Сотрудники обоих ведомств уведомлены о произошедшем. Уточняется, что сначала Совет по правосудию сообщил о нарушении в AP, после чего регулятор зафиксировал собственную утечку и уведомил уполномоченного по защите личных данных, а также Национальный центр кибербезопасности Нидерландов. В правительстве не исключили, что уязвимость могла затронуть и другие государственные организации, использующие то же ПО.

