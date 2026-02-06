Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Президент ФША: Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам будет увеличен

    Индивидуальные
    • 06 февраля, 2026
    • 21:53
    Президент ФША: Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам будет увеличен

    В 2027 году планируется увеличение призового фонда чемпионата Азербайджана по шахматам.

    Как сообщает Report, об этом журналистам после церемонии открытия национального первенства заявил президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов.

    Глава федерации поделился своими впечатлениями от турнира:

    "Очередной чемпионат Азербайджана также ожидается с большим интересом. Турнир будет организован по олимпийской системе в соответствии с игровыми правилами ФИДЕ. Как вам известно, призовой фонд соревнований уже увеличен. В следующем году планируется его дальнейшее, пусть и незначительное, повышение. В чемпионате представлены все шахматисты. Однако некоторые гроссмейстеры не смогли принять участие. Так, Васиф Дурарбейли проживает в США. Намига Гулиева ожидали из Франции, но он не смог приехать. Что касается Теймура Раджабова, то он редко принимает участие в турнирах по классическим шахматам. В женском турнире будут выступать все сильнейшие шахматистки. Также следует отметить, что шахматисты, не участвующие в чемпионате страны, лишаются помощи в рамках программы поддержки Федерации шахмат Азербайджана".

    Отметим, что в чемпионате Азербайджана примут участие 46 шахматистов. Турнир пройдет с 6 по 22 февраля. В мужском соревновании выступят 30 участников, в женском - 16. Общий призовой фонд турнира составляет 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского чемпионата, а 30 тысяч - для женского.

    AŞF prezidenti: "Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının mükafat fondunun artırılması nəzərdə tutulub"
    Ты - Король

    Последние новости

    22:40

    Бессент: Слова Трампа о возможном иске к его кандидату на пост главы ФРС были шуткой

    Другие страны
    22:29

    ANP: Несколько ведомств Нидерландов столкнулись с масштабной утечкой данных

    Другие страны
    22:07

    Рынок криптовалют за день оставил без позиций 436 тыс. участников

    Финансы
    21:53

    Президент ФША: Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам будет увеличен

    Индивидуальные
    21:45

    Рауф Мамедов: В чемпионате Азербайджана преобладают молодые и перспективные шахматисты

    Индивидуальные
    21:30

    Генсек ОБСЕ: Организация пытается предотвратить войну в Европе

    Другие страны
    21:19

    Janoubia: Глава разведки "Хезболлах" ушел с поста

    Другие страны
    20:49

    Исламабад благодарит Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

    Внешняя политика
    20:45

    В Масаллы столкнулись два автомобиля, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей