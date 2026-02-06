Президент ФША: Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам будет увеличен

В 2027 году планируется увеличение призового фонда чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, об этом журналистам после церемонии открытия национального первенства заявил президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махир Мамедов.

Глава федерации поделился своими впечатлениями от турнира:

"Очередной чемпионат Азербайджана также ожидается с большим интересом. Турнир будет организован по олимпийской системе в соответствии с игровыми правилами ФИДЕ. Как вам известно, призовой фонд соревнований уже увеличен. В следующем году планируется его дальнейшее, пусть и незначительное, повышение. В чемпионате представлены все шахматисты. Однако некоторые гроссмейстеры не смогли принять участие. Так, Васиф Дурарбейли проживает в США. Намига Гулиева ожидали из Франции, но он не смог приехать. Что касается Теймура Раджабова, то он редко принимает участие в турнирах по классическим шахматам. В женском турнире будут выступать все сильнейшие шахматистки. Также следует отметить, что шахматисты, не участвующие в чемпионате страны, лишаются помощи в рамках программы поддержки Федерации шахмат Азербайджана".

Отметим, что в чемпионате Азербайджана примут участие 46 шахматистов. Турнир пройдет с 6 по 22 февраля. В мужском соревновании выступят 30 участников, в женском - 16. Общий призовой фонд турнира составляет 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского чемпионата, а 30 тысяч - для женского.