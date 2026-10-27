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    Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии, на повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 11:14
    Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии, на повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис Азербайджана проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 12 вопросов.

    Заседание ведет спикер парламента Сахиба Гафарова.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова
    Parlamentin növbəti plenar iclası keçirilir, 12 məsələ müzakirə ediləcək
    Azerbaijani parliament holds next plenary session; 12 issues on agenda
    44 filmi
    44 filmi

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