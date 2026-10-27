Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии, на повестке 12 вопросов
Милли Меджлис
- 27 октября, 2026
- 11:14
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Милли Меджлис Азербайджана проводит очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 12 вопросов.
Заседание ведет спикер парламента Сахиба Гафарова.
Parlamentin növbəti plenar iclası keçirilir, 12 məsələ müzakirə ediləcək
Azerbaijani parliament holds next plenary session; 12 issues on agenda
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