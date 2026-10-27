Parlamentin növbəti plenar iclası keçirilir, 12 məsələ müzakirə ediləcək
Milli Məclis
- 27 oktyabr, 2026
- 11:02
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Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 12 məsələ daxildir.
İclasa parlamentin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.
Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии, на повестке 12 вопросов
Azerbaijani parliament holds next plenary session; 12 issues on agenda
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