    Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту Греции

    Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту Греции

    Торнадо со скоростью ветра в 154,5 км/ч пронесся по центру греческого города Александруполис, перевернув три учебных самолета в аэропорту, повалив деревья, нанеся ущерб витринам магазинов и автомобилям.

    Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

    По его данным, 10 января вечером в городе разразилась сильная буря и пронесся торнадо. В местном аэропорту Демокритос сильный ветер перевернул три учебных самолета. Ущерб также нанесен припаркованным автомобилям. Однако несмотря на плохие погодные условия, все рейсы в аэропорту выполняются в обычном режиме. Ущерб также зафиксирован в порту города, где на берег выбросило лодки.

    По данным Национальной обсерватории Афин, порывы ветра со скоростью, достигавшей 154,5 км/ч, и продолжавшиеся около 15 минут, повалили более 15 деревьев на прибрежных и центральных проспектах города, которые либо упали на припаркованные автомобили, либо заблокировали движение транспорта. Были также сорваны навесы, повреждены витрины ряда магазинов, опрокинуты мусорные баки, столы и стулья. К счастью, никто из жителей города не пострадал.

    Пожарные службы Александруполиса и пригородов занимаются распилкой и уборкой упавших деревьев с улиц, устранением другого ущерба и обеспечением безопасности в общественных местах. Согласно прогнозам погоды, сильный юго-западный ветер будет дуть до утра. В заявлении муниципалитета Александруполиса жителям рекомендуется ограничить передвижения, находиться подальше от деревьев, дорожных знаков или временных построек и следовать указаниям властей.

    Представители Управления по восстановлению после стихийных бедствий в Северной Греции отправятся 12 января в Александруполис для оценки ущерба, причиненного торнадо, отмечает телеканал.

