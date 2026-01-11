Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначения

Решение Китая о введение эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения является неприемлемым.

Как передает Report, об этом в эфире японского общественного телевидения заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

"Эти меры, целью которых стала только наша страна, идут вразрез с международными практиками. Это неприемлемо", - подчеркнула она.

Напомним, что Китай с 6 января ввел эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения "для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи.