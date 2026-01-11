Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 05:47
    Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначения

    Решение Китая о введение эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения является неприемлемым.

    Как передает Report, об этом в эфире японского общественного телевидения заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    "Эти меры, целью которых стала только наша страна, идут вразрез с международными практиками. Это неприемлемо", - подчеркнула она.

    Напомним, что Китай с 6 января ввел эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения "для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи.

