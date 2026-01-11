Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначения
Другие страны
- 11 января, 2026
- 05:47
Решение Китая о введение эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения является неприемлемым.
Как передает Report, об этом в эфире японского общественного телевидения заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
"Эти меры, целью которых стала только наша страна, идут вразрез с международными практиками. Это неприемлемо", - подчеркнула она.
Напомним, что Китай с 6 января ввел эмбарго на экспорт в Японию товаров двойного назначения "для военных целей и для любых других целей, способствующих укреплению военной мощи.
Последние новости
05:47
Япония считает неприемлемым эмбарго КНР на поставки товаров двойного назначенияДругие страны
05:19
BFMTV: Три человека погибли в результате схода лавин во ФранцииДругие страны
04:50
СМИ: Британия может отправить войска в ГренландиюДругие страны
04:26
СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в ГренландиюДругие страны
03:58
Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту ГрецииДругие страны
03:37
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за намерений Трампа присоединить ГренландиюДругие страны
03:23
Бессент: США могут снять еще часть санкций с Венесуэлы на следующей неделеДругие страны
02:59
"Челси" разгромил "Чарльтон" со счетом 5:1 и вышел в четвертый раунд Кубка АнглииФутбол
02:32