    СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию

    • 11 января, 2026
    • 04:26
    СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию

    Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию.

    Как передает Report, об этом сообщила британская еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

    Отмечается, что Трамп желает присоединить Гренландию на основании ее "стратегического положения и минеральных богатств". Ранее он неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США.

    Еще во время своего первого срока Трамп предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

    Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

