Назначены заместители директоров в Парк высоких технологий
Наука и образование
- 18 декабря, 2025
- 11:12
Назначены заместители генерального директора в Парк высоких технологий.
Как сообщает Report, соответствующим распоряжением министра науки и образования на эту должность назначены Абутаб Аббасова и Эмин Исмаилов.
