Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Назначены заместители директоров в Парк высоких технологий

    Наука и образование
    • 18 декабря, 2025
    • 11:12
    Назначены заместители директоров в Парк высоких технологий

    Назначены заместители генерального директора в Парк высоких технологий.

    Как сообщает Report, соответствующим распоряжением министра науки и образования на эту должность назначены Абутаб Аббасова и Эмин Исмаилов.

    Парк высоких технологий
    Yüksək Texnologiyalar Parkına direktor müavinləri təyin olunub

    Последние новости

    11:26

    Папуашвили: Дискуссии в Европарламенте уже не отражают европейские ценности

    В регионе
    11:26

    Перевалка грузов через Бакинский порт за 11 месяцев превысила 7,5 млн тонн

    Инфраструктура
    11:16

    Верховный суд: Начисление процентов на проценты по долгу незаконно

    Происшествия
    11:14

    Китай направил спецпосланника в Камбоджу и Таиланд для урегулирования конфликта

    Другие страны
    11:12

    Назначены заместители директоров в Парк высоких технологий

    Наука и образование
    11:08

    Анар Алиев: 92% трудовых договоров за семь лет пришлись на частный сектор

    Бизнес
    10:58

    В Гусарском районе убита женщина, подозреваемый - экс-супруг

    Происшествия
    10:55
    Видео

    В Баку впервые установлены "умные" светофоры

    Внутренняя политика
    10:49

    Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей