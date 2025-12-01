В Аir Serbia назвали дату запуска прямых рейсов Белград-Баку
Туризм
19 декабря, 2025
- 00:39
Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia 3 мая 2026 года запускает прямые рейсы по маршруту Белград-Баку.
Об этом Report сообщает со ссылкой на авиакомпанию.
Согласно информации, в следующем году Air Serbia откроет прямые рейсы по шести направлениям, включая азербайджанскую столицу.
Так, 30 апреля будут запущены рейсы в Санторини (Греция), 3 мая - в Баку, 23 мая - в Торонто (Канада), 30 сентября - в Севилью (Испания), 27 октября - в Тенерифе (Испания), а 14 декабря - в Тромсё (Норвегия).
В конце ноября гендиректор Air Serbia Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS), что переговоры с азербайджанской стороной о запуске прямых рейсов из Белграда в Баку находятся на завершающей стадии.
