    В Аir Serbia назвали дату запуска прямых рейсов Белград-Баку

    Туризм
    • 19 декабря, 2025
    • 00:39
    В Аir Serbia назвали дату запуска прямых рейсов Белград-Баку

    Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia 3 мая 2026 года запускает прямые рейсы по маршруту Белград-Баку.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на авиакомпанию.

    Согласно информации, в следующем году Air Serbia откроет прямые рейсы по шести направлениям, включая азербайджанскую столицу.

    Так, 30 апреля будут запущены рейсы в Санторини (Греция), 3 мая - в Баку, 23 мая - в Торонто (Канада), 30 сентября - в Севилью (Испания), 27 октября - в Тенерифе (Испания), а 14 декабря - в Тромсё (Норвегия).

    В конце ноября гендиректор Air Serbia Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS), что переговоры с азербайджанской стороной о запуске прямых рейсов из Белграда в Баку находятся на завершающей стадии.

    "Air Serbia" Belqrad-Bakı birbaşa uçuşlarının açılış tarixini açıqlayıb

    Лента новостей