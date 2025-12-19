Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии - ОБНОВЛЕНО

Милли Меджлис Азербайджана принял постановления об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Как сообщает Report, на заседании было отмечено, что амнистия будет применяться в течение четырех месяцев со дня вступления постановления в силу.

По итогам обсуждений проект постановления Милли Меджлиса был вынесен на голосование и принят.

В парламенте Азербайджана началось обсуждение проекта постановления Милли Меджлиса об объявлении амнистии в связи с "Годом Конституции и Суверенитета".

Как сообщает Report, на пленарном заседании было отмечено, что инициатива об объявлении амнистии выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с учетом восстановления суверенитета страны и утверждения высшей юридической силы Конституции на всей территории государства как величайшей исторической победы азербайджанского народа, а также исходя из традиций гуманизма и милосердия и веры в воспитательное значение освобождения от наказания.

Согласно проекту акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания либо уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19–20 сентября 2023 года. Амнистия также распространяется на близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, граждан, получивших инвалидность в результате военной провокации Армении против мирного населения, а также на женщин, лиц, достигших 60-летнего возраста, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и другие категории.

Документом предусмотрено освобождение от наказания либо сокращение неотбытой части наказания для лиц, приговоренных к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности.

Ожидается, что представленный президентом Азербайджана в Милли Меджлис акт об амнистии станет крупнейшим по своему охвату. По прогнозам, амнистия затронет более 20 тыс. человек. В частности, свыше 5 тыс. осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, сроки лишения свободы более чем для 3 тыс. человек будут сокращены, более 7 тыс. осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тыс. - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы, либо от условных наказаний. Кроме того, более 1 тыс. человек будут освобождены от уголовной ответственности.