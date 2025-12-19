Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Али Ахмедов: Европарламент предпринимает попытки насильственной смены власти

    Милли Меджлис
    • 19 декабря, 2025
    • 12:23
    Али Ахмедов: Европарламент предпринимает попытки насильственной смены власти

    Европейский парламент хочет помешать установлению мира на Южном Кавказе, сорвать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и создать препятствия для сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Али Ахмедов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Он отметил, что подобный подход является одной из форм антиазербайджанской политики Европейского парламента.

    "К сожалению, Европейский парламент совместно с некоторыми международными группами, помимо вмешательства во внутренние дела различных стран, целенаправленно предпринимает попытки, направленные на создание провокаций, насильственных переворотов и нестабильности в этих странах. Естественно, ни одно государство этого не допустит, и Азербайджан не исключение".

    Милли Меджлис Али Ахмедов Европарламент Армения нормализация попытка переворота Южный Кавказ
    Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir
    Ali Ahmadov: European Parliament attempts to provoke unrest and violent coups

    Последние новости

    13:08
    Фото

    В Баку снесли незаконные пристройки к жилому дому, который могут признать памятником

    Инфраструктура
    13:04

    Узбекистан предлагает создать совместный центр фактчекинга тюркских стран

    Медиа
    13:03

    На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

    Внутренняя политика
    12:55

    Турпоток в Азербайджан сократился на 2%

    Туризм
    12:52

    В Пекине призвали Вашингтон объективно подходить к выстраиванию отношений

    Другие страны
    12:50

    В Баку завтра будет пасмурно

    Экология
    12:46

    Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

    АПК
    12:46

    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

    В регионе
    12:32

    Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    Лента новостей