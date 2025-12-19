Али Ахмедов: Европарламент предпринимает попытки насильственной смены власти

Европейский парламент хочет помешать установлению мира на Южном Кавказе, сорвать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и создать препятствия для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Али Ахмедов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что подобный подход является одной из форм антиазербайджанской политики Европейского парламента.

"К сожалению, Европейский парламент совместно с некоторыми международными группами, помимо вмешательства во внутренние дела различных стран, целенаправленно предпринимает попытки, направленные на создание провокаций, насильственных переворотов и нестабильности в этих странах. Естественно, ни одно государство этого не допустит, и Азербайджан не исключение".