Али Ахмедов: Европарламент предпринимает попытки насильственной смены власти
Милли Меджлис
- 19 декабря, 2025
- 12:23
Европейский парламент хочет помешать установлению мира на Южном Кавказе, сорвать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и создать препятствия для сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Али Ахмедов на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Он отметил, что подобный подход является одной из форм антиазербайджанской политики Европейского парламента.
"К сожалению, Европейский парламент совместно с некоторыми международными группами, помимо вмешательства во внутренние дела различных стран, целенаправленно предпринимает попытки, направленные на создание провокаций, насильственных переворотов и нестабильности в этих странах. Естественно, ни одно государство этого не допустит, и Азербайджан не исключение".
