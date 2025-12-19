İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir

    Milli Məclis
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:45
    Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir

    Avropa Parlamenti Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına mane olmaq, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini pozmaq və əməkdaşlığa əngəl törətmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu birinci vitse-spiker Əli Əhmədov Milli Məclisdə plenar iclasında deyib.

    O deyib ki, bu yanaşma Avropa Parlamentinin anti-Azərbaycan meyillərinin formalarından biridir:

    "Təəssüf ki, Avropa Parlamenti bəzi beynəlxalq qruplarla birgə, müxtəlif ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqla yanaşı, həmin ölkələrdə məqsədyönlü şəkildə təxribatlar, zorakı çevrilişlər və qeyri-sabitlik yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir. Təbii ki, heç bir dövlət buna imkan verməz və Azərbaycan da istisna deyil".

    Avropa Parlamenti Milli Məclis Əli Əhmədov
    Али Ахмедов: Европарламент предпринимает попытки насильственной смены власти

    Son xəbərlər

    12:30

    Şənbə gününə olan hava açıqlanıb

    Digər
    12:30

    Özbəkistan nümayəndəsi: Türk dövlətlərinin birgə "faktların yoxlanılması mərkəzləri" yaradılmalıdır

    Media
    12:29

    Fərid Mansurov: "İlk növbədə uşaqların sağlam həyat tərzindən başlamalıyıq"

    Fərdi
    12:28

    Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    12:22

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən icazələrin sayı 71 % artıb

    Biznes
    12:20

    Avropa Parlamentinin "qətnaməsi" beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir - RƏY

    Milli Məclis
    12:18

    Ceyhun Əliyev: "Balıq ölümləri əsasən yay aylarında baş verir"

    ASK
    12:14

    Naxçıvanda 11 ayda istehsalat və xidmətlə bağlı 136 layihə icra edilib

    Biznes
    12:11

    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti