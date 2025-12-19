Əli Əhmədov: Avroparlament təxribatlar, zorakı çevrilişlər yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir
Milli Məclis
- 19 dekabr, 2025
- 11:45
Avropa Parlamenti Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına mane olmaq, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini pozmaq və əməkdaşlığa əngəl törətmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu birinci vitse-spiker Əli Əhmədov Milli Məclisdə plenar iclasında deyib.
O deyib ki, bu yanaşma Avropa Parlamentinin anti-Azərbaycan meyillərinin formalarından biridir:
"Təəssüf ki, Avropa Parlamenti bəzi beynəlxalq qruplarla birgə, müxtəlif ölkələrin daxili işlərinə qarışmaqla yanaşı, həmin ölkələrdə məqsədyönlü şəkildə təxribatlar, zorakı çevrilişlər və qeyri-sabitlik yaratmağa yönəlmiş cəhdlər göstərir. Təbii ki, heç bir dövlət buna imkan verməz və Azərbaycan da istisna deyil".
Son xəbərlər
12:30
Şənbə gününə olan hava açıqlanıbDigər
12:30
Özbəkistan nümayəndəsi: Türk dövlətlərinin birgə "faktların yoxlanılması mərkəzləri" yaradılmalıdırMedia
12:29
Fərid Mansurov: "İlk növbədə uşaqların sağlam həyat tərzindən başlamalıyıq"Fərdi
12:28
Milli Məclis Amnistiya aktını qəbul edib - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:22
Naxçıvanda sahibkarlara verilən icazələrin sayı 71 % artıbBiznes
12:20
Avropa Parlamentinin "qətnaməsi" beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir - RƏYMilli Məclis
12:18
Ceyhun Əliyev: "Balıq ölümləri əsasən yay aylarında baş verir"ASK
12:14
Naxçıvanda 11 ayda istehsalat və xidmətlə bağlı 136 layihə icra edilibBiznes
12:11