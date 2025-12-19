В Азербайджане наращивают масштабы зарыбления Каспия и внутренних водоемов

Для восстановления и устойчивости рыбных запасов Азербайджану ежегодно необходимо выпускать миллионы мальков в водоемы страны.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев на пресс-конференции, посвященной рыбохозяйственной политике Азербайджана и мерам, реализуемым в отрасли в 2025 году.

По его словам, согласно расчетам специалистов, для обеспечения восстановления и устойчивости рыбных ресурсов ежегодно требуется выпускать во внутренние водоемы страны порядка 6–12 млн мальков, а в Каспийское море - 11–23 млн единиц молоди рыбы.

Говоря о целях на 2026–2028 годы, руководитель центра сообщил, что планируется увеличение производственных мощностей действующих рыбоводных предприятий. В результате реализации намеченных мер предполагается довести ежегодный выпуск молоди осетровых до 1 млн единиц.