В Азербайджане половина жалоб на телекоммуникационные услуги связана с интернетом

В ноябре текущего года в Азербайджане 50% жалоб в системе "Э-жалоба" ("Электронная жалоба"), касающихся телекоммуникаций, относились к услугам фиксированного интернета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA).

Система "Э-жалоба", созданная агентством в ноябре 2023 года, в прошлом месяце получила в общей сложности 484 жалобы на телекоммуникационные и почтовые услуги. 48,2% из них были зарегистрированы по услугам интернета (GPON, ADSL и др.) и телефонной (проводной) связи, 34,9% - по услугам мобильного интернета и связи, 16,9% - по почтовым услугам.

В ноябре в систему "Э-жалоба" поступило 402 обращения по телекоммуникационным услугам. 50% этих обращений касались услуг интернета (GPON, ADSL и др.). Заявления по мобильному интернету и мобильной связи составляют 42,1%, а по телефонной связи - 7,9%.