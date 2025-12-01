WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Air Serbia" Belqrad-Bakı birbaşa uçuşlarının açılış tarixini açıqlayıb

    Turizm
    • 19 dekabr, 2025
    • 00:50
    Air Serbia Belqrad-Bakı birbaşa uçuşlarının açılış tarixini açıqlayıb

    Serbiyanın milli aviadaşıyıcısı "Air Serbia" 2026-cı il mayın 3-dən Belqrad və Bakı arasında birbaşa uçuşlara başlayacaq.

    "Report" bu barədə aviaşirkətə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, "Air Serbia" gələn il Azərbaycan paytaxtı da daxil olmaqla altı istiqamətə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək.

    Belə ki, aprelin 30-dan Santoriniyə (Yunanıstan), mayın 3-dən Bakıya, mayın 23-də Torontoya (Kanada), sentyabrın 30-da Sevilyaya (İspaniya), oktyabrın 27-də Tenerifeyə (İspaniya), dekabrın 14-dən isə Tromsoya (Norveç) uçuşlar həyata keçiriləcək.

    Noyabrın sonunda "Air Serbia" şirkətinin baş direktoru İrji Marek Serbiya Radio Televiziyasına (RTS) bildirib ki, Belqraddan Bakıya birbaşa aviareyslərin açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar yekun mərhələdədir.

    Serbiya təyyarə turizm Bakı
    В Аir Serbia назвали дату запуска прямых рейсов Белград-Баку

    Son xəbərlər

    00:50

    "Air Serbia" Belqrad-Bakı birbaşa uçuşlarının açılış tarixini açıqlayıb

    Turizm
    00:05

    Xronika: Paşinyanın Qərbi Azərbaycanla bağlı təklif etdiyi "yol xəritəsi"nin hədəfi nədir?

    Region
    23:51

    Sərbəst buraxılan Danla Bilic jandarma təşəkkür edib

    Region
    23:44
    Foto

    Fermerlər Brüsseldə Aİ-MERCOSUR sazişinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər

    Digər ölkələr
    23:37

    Ermənistana yanacaq daşıyan yük qatarı Böyük Kəsik stansiyasından yola salınacaq

    Energetika
    23:20

    Fransanın mədəniyyət nazirinin evində korrupsiya işi ilə bağlı axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    23:05

    ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    22:48

    Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçib

    Maliyyə
    22:32

    Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti