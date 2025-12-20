İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan 11 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 800 milyon dollardan çox gəlir götürüb

    Biznes
    • 20 dekabr, 2025
    • 12:21
    Azərbaycan 11 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 800 milyon dollardan çox gəlir götürüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan 806 milyon 949 min ABŞ dolları dəyərində 761 min 845,29 ton meyvə və tərəvəz ixrac edilib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac edilən məhsulun dəyəri 28,5 %, həcmi isə 25 % artıb.

    Azərbaycan mənşəli əsas qeyri-neft məhsullarının ixracında meyvə-tərəvəzin payı 27,18 % təşkil edir.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 2 milyard 969 milyon 442,23 min ABŞ dolları dəyərində əsas qeyri-neft məhsulları ixrac edib. Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,1 % çoxdur.

    Bu ilin 11 ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 44 milyard 589 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 401 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 188 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 3,85 % azalıb, idxal isə 12,9 % artıb.

    meyvə tərəvəz ixrac Dövlət Gömrük Komitəsi

    Son xəbərlər

    12:46

    Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib

    Region
    12:44

    Bakıda "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçirilir

    Biznes
    12:39
    Foto

    Azərbaycan və Monteneqro konsulluq məsələləri üzrə əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb

    Xarici siyasət
    12:37
    Foto

    Ceyhun Bayramov monteneqrolu həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:35

    Türkiyə "Eurofighter" qırıcıları üçün Meteor raketləri istehsal edəcək

    Region
    12:22
    Foto

    Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Azərbaycan 11 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 800 milyon dollardan çox gəlir götürüb

    Biznes
    12:21

    "Magen David Azerbaijan": Azərbaycan qanunvericilik və AİHK çərçivəsində fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    12:15

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti