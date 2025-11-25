Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Сербии назвали возможные сроки запуска прямых авиарейсов Белград-Баку

    Туризм
    • 25 ноября, 2025
    • 00:50
    В Сербии назвали возможные сроки запуска прямых авиарейсов Белград-Баку

    Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia находится на завершающей стадии переговоров с азербайджанской стороной об открытии следующим летом прямых рейсов по маршруту Белград-Баку.

    Как передает Report, об этом гендиректор авиакомпании Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS).

    По его словам, в Air Serbia также рассматривают возможность запуска нового рейса на Ближний Восток.

    "В Европе мы планируем еще больше расширить нашу сеть, а также открыть новые направления. После успешного [запуска прямого рейса в] Тбилиси мы находимся на завершающей стадии переговоров о запуске нашего следующего маршрута в Баку. Решение будет принято в ближайшее время. Мы также рассматриваем направление на Ближнем Востоке", - рассказал Марек RTS.

    Он напомнил о сотрудничестве с казахстанской авиакомпанией SCAT, которая в начале ноября запустила прямые рейсы из Астаны в Белград.

    "Мы также взаимодействуем с Royal Jordanian Airlines (национальная авиакомпания Иордании - ред.) по планируемому запуску рейсов из Аммана в апреле следующего года", - подчеркнул гендиректор Air Serbia.

    Сербия Белград Баку прямые авиарейсы
    Serbiyadan Azərbaycana birbaşa aviareyslərin açılmasının mümkün tarixi bəlli olub

    Последние новости

    01:09

    Ливитт: Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но направляет оружие НАТО

    Другие страны
    00:50

    В Сербии назвали возможные сроки запуска прямых авиарейсов Белград-Баку

    Туризм
    00:23

    Whoop: Биологический возраст Криштиану Роналду составляет 28 лет

    Футбол
    00:00

    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

    Карабах
    23:48

    Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

    Другие страны
    23:32

    СМИ: Швеция намерена приобрести крылатые ракеты, способные достичь целей в РФ

    Другие страны
    23:11

    МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

    Другие страны
    22:53

    В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа

    Энергетика
    22:52

    Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

    В регионе
    Лента новостей