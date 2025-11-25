İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Serbiyadan Azərbaycana birbaşa aviareyslərin açılmasının mümkün tarixi bəlli olub

    Turizm
    • 25 noyabr, 2025
    • 01:00
    Serbiyadan Azərbaycana birbaşa aviareyslərin açılmasının mümkün tarixi bəlli olub

    Serbiyanın milli aviadaşıyıcısı "Air Serbia" gələn ilin yayında Belqrad və Bakı arasında birbaşa uçuşların açılması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqların son mərhələsindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin baş direktoru İrji Marek Serbiyanın Radio Televiziyasına (RTS) məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, "Air Serbia" Yaxın Şərqə yeni aviareysin açılması imkanını da nəzərdən keçirir:

    "Avropada biz şəbəkəmizi daha da genişləndirməyi və yeni istiqamətlər açmağı planlaşdırırıq. Tiflisdəki uğurumuzdan sonra biz Bakıya növbəti marşrutumuzu işə salmaq üçün danışıqların son mərhələsindəyik. Tezliklə qərar veriləcək. Biz həmçinin Yaxın Şərq istiqamətini də nəzərdən keçiririk".

    O, noyabrın əvvəlində Astanadan Belqrada birbaşa uçuşlar açan Qazaxıstanın "SCAT" aviaşirkəti ilə əməkdaşlığı da xatırladıb: "Biz, həmçinin "Royal Jordanian Airlines" (İordaniyanın milli aviaşirkəti – red.) ilə də gələn ilin aprelində Əmmandan reyslərin başlaması planlaşdırırıq".

    Belqrad Bakı Azərbaycan aviareys
    В Сербии назвали возможные сроки запуска прямых авиарейсов Белград-Баку

    Son xəbərlər

    01:00

    Serbiyadan Azərbaycana birbaşa aviareyslərin açılmasının mümkün tarixi bəlli olub

    Turizm
    00:52

    Polşa Ukraynadakı vəziyyətdən asılı olmayaraq silahlanmağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    00:24

    Ronaldunun bioloji yaşı açıqlanıb

    Futbol
    00:00

    Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

    Qarabağ
    23:51

    İsveç Rusiyadakı hədəflərə çata bilən qanadlı raketlər əldə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:40

    Çexiya XİN vətəndaşlarını Venesuelanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Qurban Qurbanov: "Real danışsaq, Azərbaycan klubu Çempionlar Liqası kimi böyük turnirdə oynamamalıdır"

    Futbol
    23:24

    Polşa öz suborbital raketinin sınaqlarını uğurla həyata keçirib

    Digər ölkələr
    23:16

    KTMT-nin yeni baş katibinin adı açıqlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti