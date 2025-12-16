WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    FTB Braun universitetində atəş şəxs haqqında məlumat verənə mükafat vəd edib

    Digər
    • 16 dekabr, 2025
    • 06:20
    FTB Braun universitetində atəş şəxs haqqında məlumat verənə mükafat vəd edib

    Federal Təhqiqat Bürosu Providensdəki Braun universitetində atəş açanın şəxsiyyətinin müəyyən edilərək həbs olunmasına kömək edən məlumat üçün 50.000 dollar mükafat təklif edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə FTB sözçüsü Ted Doks mətbuat konfransında bildirib.

    Jurnalistlərlə görüş zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları şübhəli atıcının yeni görüntülərini nümayiş etdiriblər.

    Onun əynində tünd rəngli geyim və üz nahiyəsində qara maska ​olub.

    Universitet Atışma ABŞ
    ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

    Son xəbərlər

    07:15

    Boliviyada daşqınlar 20 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    06:51

    Keçmiş məcburi köçkün: 34 il sonra doğma torpağa qayıtmaqdan gözəl hiss ola bilməz

    Daxili siyasət
    06:30
    Foto

    Xocavəndin Sos kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:20

    FTB Braun universitetində atəş şəxs haqqında məlumat verənə mükafat vəd edib

    Digər
    06:03

    Çin səfirliyi Böyük Britaniyaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    05:50

    Politico: ABŞ Ukraynaya ultimatum verib, təhlükəsizlik müqabilində ərazilərindən imtinanı tələb edib

    Digər ölkələr
    05:39

    Braziliyada Azadlıq heykəlinin surəti güclü külək səbəbindən çöküb

    Digər ölkələr
    05:13

    "Könüllülər koalisiyası" Ukrayna ərazisinə qoşun yerləşdirmək üçün planlar hazırlayıb

    Digər ölkələr
    04:38

    Azərbaycan Mərkəzi Asiyada sərhəd mübahisələrinin dinc yolla həllini dəstəklədiyini bəyan edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti