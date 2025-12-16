ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете
Другие
- 16 декабря, 2025
- 03:44
Федеральное бюро расследований (ФБР) готово выплатить вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за информацию, которая поможет опознать и задержать стрелявшего в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд).
Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил представитель ФБР Тед Докс.
"Мы объявляем, что ФБР предлагает 50 тыс. долларов за информацию, которая может привести к опознанию, аресту и предъявлению обвинений данному человеку", - заявил Докс.
Во время общения с журналистами правоохранители показали новые кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен предполагаемый стрелок. Он одет в темную одежду, на его лице - медицинская маска черного цвета.
