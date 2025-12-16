WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Politico: ABŞ Ukraynaya ultimatum verib, təhlükəsizlik müqabilində ərazilərindən imtinanı tələb edib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Ukraynaya ultimatum verib və NATO-nun kollektiv müdafiə prinsipini təsbit edən Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının 5-ci maddəsinə bənzər təhlükəsizlik zəmanətləri müqabilində ərazi güzəştləri tələb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Kiyev indi bu şərtlərlə razılaşmalıdır, əks halda Amerika tərəfinin növbəti təklifi o qədər də əlverişli olmayacaq. Məqalədə qeyd edildiyi kimi, ABŞ Ukraynaya NATO daxilində alacağı təhlükəsizlik zəmanətlərinə bənzər zəmanətlər təklif edir.

    Bu təklif Tramp administrasiyasının Ukraynaya qarşı ən güclü və ən açıq təhlükəsizlik öhdəliyini təmsil edir. Lakin, bu, dolayı bir ultimatumla gəlir: onu indi qəbul edin, əks halda növbəti təklif daha az səxavətli olacaq.

    Məqalənin müəllifləri vurğulayıblar ki, Vaşinqton bununla Volodimir Zelenskini mümkün qədər tez bir zamanda razılığa gəlməyə məcbur etməyə çalışır.

    "Politico" ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmisindən sitat gətirərək bildirib: "Bu müqavilənin təməli 5-ci maddə kimi həqiqətən güclü zəmanətlərdir. Bu zəmanətlər danışıqlar masasında əbədi qalmayacaq və əlverişli qərar qəbul edildikdə dərhal işə düşəcək. ABŞ Rusiyanın bu şərtlərlə yanaşı, Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması ilə də razılaşacağını gözləyir".

    Mənbələrdən digəri isə qeyd edib ki, hazırda Rusiya və Ukrayna tərəfi Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına nəzarətin bölünməsi təklifini nəzərdən keçirir. Belə ki, hər iki tərəf orada istehsal olunan elektrik enerjisinin 50%-ni almaq istəyir. Zelenskinin cavabından sonra ABŞ-nin Rusiya ilə gələcək müqavilənin təfərrüatlarını müzakirə etməsi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, 1949-cu ildə Vaşinqtonda imzalanmış Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının 5-ci maddəsi NATO-nun kollektiv müdafiə prinsipini təsbit edir. Bu maddə bütün ittifaq üzvlərini NATO ölkəsinə edilən hər hansı bir hücuma cavab verməyə məcbur edir.

    Politico: США требуют от Украины отказаться от территорий в обмен на безопасность

