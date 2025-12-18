ABŞ Sakit okeanda narkotik alverçilərinin gəmisinə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 06:13
ABŞ-nin Silahlı Qüvvələri Şərqi Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub komandanlığı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Kəşfiyyat gəminin Şərqi Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı yolu ilə getdiyini və narkotik ticarəti üçün istifadə edildiyini təsdiqlədi",- komandanlığın məlumatında deyilir.
Zərbə nəticəsində dörd nəfərin öldüyü bildirilir.
