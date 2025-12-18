WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    ABŞ Sakit okeanda narkotik alverçilərinin gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 06:13
    ABŞ Sakit okeanda narkotik alverçilərinin gəmisinə zərbə endirib

    ABŞ-nin Silahlı Qüvvələri Şərqi Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub komandanlığı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Kəşfiyyat gəminin Şərqi Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı yolu ilə getdiyini və narkotik ticarəti üçün istifadə edildiyini təsdiqlədi",- komandanlığın məlumatında deyilir.

    Zərbə nəticəsində dörd nəfərin öldüyü bildirilir.

    narkotik alverçiləri gəmi ABŞ
    США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Son xəbərlər

    06:36

    Tramp xalqa müraciət edib

    Digər ölkələr
    06:13

    ABŞ Sakit okeanda narkotik alverçilərinin gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:59

    KİV: ABŞ amerikalıların vətəndaşlıqdan çıxarılması təcrübəsini genişləndirmək istəyir

    Digər ölkələr
    05:23

    KİV: Britaniya şirkətləri Venesuelaya gedən tankerləri sığortalayır

    Digər ölkələr
    05:05

    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:31

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib

    Digər ölkələr
    03:39

    Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    03:22

    Ursula Fon der Lyayen: Aİ-nin genişlənməsi strateji seçimdir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti