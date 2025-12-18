США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по перевозившему наркотики судну в Восточной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

"Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении командования. В нем также сказано, что в результате удара погибли четыре человека.