Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 05:56
    США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Вооруженные силы США нанесли удар по перевозившему наркотики судну в Восточной части Тихого океана.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    "Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении командования. В нем также сказано, что в результате удара погибли четыре человека.

    США наркотрафик Тихий океан контрабанда
    ABŞ Sakit okeanda narkotik alverçilərinin gəmisinə zərbə endirib

    Последние новости

    06:28

    DPA: В Бундестаге одобрили пакет закупок для Бундесвера на €50 млрд

    Другие страны
    06:24

    Трамп начал свое обращение к нации

    Другие страны
    05:56

    США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:47

    NYT: США хотят расширить практику денатурализации американцев

    Другие страны
    05:15

    Telegraph: Британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

    Другие страны
    04:59

    У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    04:22

    Венесуэла запросила экстренное заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Другие страны
    04:13

    Палата представителей США отклонила резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы

    Другие страны
    03:42

    В турецком Коджаэли в результате стрельбы пострадали три человека

    В регионе
    Лента новостей