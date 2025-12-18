Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Анкаре обсудили борьбу с дезинформацией, направленной против тюркского мира

    В Анкаре обсудили борьбу с дезинформацией, направленной против тюркского мира

    Для борьбы с дезинформацией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) и тюркского мира необходимо реализовать совместный проект цифрового образования и медиашколы.

    Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил директор агентства Türk Ajansı Kıbrıs Фехми Гюрдаллы, выступая на панели "Примеры дезинформации, нацеленной на тюркский мир, и усилия по борьбе с ней" в рамках Форума тюркских государств по противодействию дезинформации.

    По словам Ф.Гюрдаллы, реализация этого совместного проекта стала необходимостью, поскольку вместо разрозненных усилий отдельных стран важно объединение подходов и обмен опытом, в частности со стороны Турции. Также он отметил необходимость адаптации образовательных и учебных систем стран-членов ОТГ к требованиям цифровой эпохи.

    Руководитель сектора коммуникационной политики Администрации президента Азербайджана Джавид Мусаев отметил, что в XXI веке медиаграмотность приобретает особое значение, поскольку социальные сети активно используются для манипуляций, и подчеркнул важность работы с молодежью в этом направлении.

    Представитель Минкультуры и информации Казахстана Ильяс Есмагул указал на необходимость развития критического мышления, цифровой культуры и вовлечения информированных граждан, особенно молодежи, в медиасреде, а также на важность фактчекинга и подготовки специалистов.

    Представители Кыргызстана и Узбекистана обратили внимание на риски финансового мошенничества через дезинформацию и подчеркнули, что эффективная борьба с ней невозможна лишь за счет регулирования - необходимы образование, технологические решения и международное сотрудничество.

    Ankarada Türk dünyasını hədəfləyən dezinformasiya ilə mübarizə müzakirə edilib
    Ankara hosts talks on countering disinformation targeting Turkic world

