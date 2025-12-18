В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство
Прокуратура Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.
По данным нахчыванского бюро Report, жертвой нападения стала Аламзар Аббасова, 1963 года рождения. Женщине были нанесены тяжкие телесные повреждения, угрожающие ее жизни.
В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения о причастности к преступлению жителя того же села Закира Аббасова (1957 г.р.). Он задержан в качестве подозреваемого.
Садаракская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 29 и 120.1 (покушение на убийство) УК.
В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.
