WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sədərəkdə arvadını öldürməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb, cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 17:34
    Sədərəkdə arvadını öldürməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb, cinayət işi başlanılıb

    "Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Sədərək rayonunda həyat yoldaşını öldürməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb, cinayət işi başlanılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Sədərək rayonu Dəmirçi kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Aləmzər Abbasovanın xəsarətlər alması barədə dekabrın 17-də rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Araşdırma zamanı həmin kəndin sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Zakir Abbasovun həyat yoldaşı Aləmzər Abbasovaya xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Sədərək rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29,120.1-ci (qəsdən adam öldürməyə cəhd) maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

    Z.Abbasov şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam edir.

    Naxçıvan Sədərək rayonu Hadisə
    В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство

    Son xəbərlər

    18:08

    Zelenski: ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    18:06
    Foto

    BMT-nin rezident əlaqələndiricisi ilə ANAMA-da görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:04

    Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə institutlarının əməliyyatlarının həcmi 2008-ci ildən 2,6 milyard dolları ötüb

    Maliyyə
    17:54

    Zelenski: Maliyyə yardımı almasaq, dron istehsalını azaltmalı olacağıq

    Digər ölkələr
    17:35

    EDB Avrasiya regionuna investisiya qoyuluşu üçün 8 istiqamət təklif edir

    Maliyyə
    17:34

    Sədərəkdə arvadını öldürməyə cəhd edən şəxs saxlanılıb, cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    17:29
    Foto

    Özbəkistan nümayəndə heyəti Şuşa şəhəri ilə tanış olub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:25

    Azər Həşimov "Karvan-Yevlax"dan AFFA-ya şikayət edib

    Futbol
    17:16

    Estoniya XİN Rusiyaya nota verib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti