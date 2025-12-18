WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Lukaşenko ABŞ ilə böyük sövdələşmənin mümkün olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 20:31
    Lukaşenko ABŞ ilə böyük sövdələşmənin mümkün olduğunu bəyan edib

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ABŞ ilə mümkün böyük sövdələşmədən və bütün sanksiyaların ləğv olunma ehtimalından danışıb.

    "Report" Belarus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, VII Ümumbelarus Xalq Məclisinin ikinci iclasında xalqa və parlamentə müraciətində bildirib.

    "Amerika tərəfi ilə çox çətin dialoq aparırıq. Artıq növbəti görüşlərin və danışıqların planlaşdırılmasını xahiş edirlər. Hər şey böyük sövdələşməyə doğru gedir. Proses ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşməyimiz və razılığa gəlməyimiz istiqamətində inkişaf edir. Onlar tərəfdən bütün sanksiyaların ləğv edilməsinə zəmanət verilir", - Lukaşenko vurğulayıb.

    Belarus lideri qeyd edib ki, danışıqlar geniş məsələləri əhatə edir və bura ABŞ-nin Belarusdakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpası da daxildir.

    Lukaşenko əlavə edib ki, Belarus ABŞ-ni düşmən hesab etmir və onlarla münasibətləri normallaşdırmağa çalışır.

    Qeyd edək ki, son illər Belarus və ABŞ arasında diplomatik münasibətlər soyuq olub. 2020-ci ildəki prezident seçkilərindən sonra Belarus hökumətinin etirazçılara qarşı sərt tədbirlər görməsi səbəbindən Minsk Qərbin sanksiyaları ilə üzləşib. ABŞ də Belarusa qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bu sanksiyalar Belarus iqtisadiyyatına, xüsusilə də neft emalı, kalium gübrələri və digər əsas ixrac sektorlarına ciddi təsir göstərib. ABŞ və Belarus arasında diplomatik əlaqələr 2008-ci ildə pisləşib və hər iki ölkə öz səfirlərini geri çağırıb.

    Aleksandr Lukaşenko ABŞ böyük sövdələşmə sanksiya
    Президент Беларуси заявил о возможной большой сделке с США
    Belarus president signals possible major deal with US

    Son xəbərlər

    21:05

    ABŞ İranın kölgə donanmasına təzyiqi artırır

    Digər ölkələr
    20:55

    Vaşinqton razılaşmalarının icrası üzrə Ermənistan-ABŞ işçi qrupunun ilk görüşü keçirilib

    Region
    20:43

    Avropa Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini dəyişməyib

    Digər ölkələr
    20:31

    Lukaşenko ABŞ ilə böyük sövdələşmənin mümkün olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    20:27

    "Terrorsuz Türkiyə" ilə bağlı hesabat Ərdoğana təqdim edilib

    Region
    20:23
    Foto

    Davud Rüstəmov: "Kiberhücumların kritik infrastrukturlara keçməməsi üçün preventiv tədbirlər görülür"

    İKT
    20:20
    Foto

    Leyla Əliyeva ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:17
    Foto

    Vilayət Eyvazov yenidən Atıcılıq Federasiyasının prezidenti seçilib

    İdman
    20:07

    Uitkoff Qətər, Misir və Türkiyə nümayəndələri ilə Qəzza üzrə razılaşmaları müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti