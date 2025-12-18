Президент Беларуси заявил о возможной большой сделке с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможной крупной сделке с США и вероятности снятия всех санкций.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он сообщил в послании к народу и парламенту в рамках второго заседания VII Всебелорусского народного собрания.

"С американцами ведем очень трудный диалог… Уже просят планировать дальнейшие встречи и разговоры. Все идет к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с президентом США Дональдом Трампом встретиться и договориться. С их стороны гарантируют снятие всех санкций", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что переговоры охватывают широкий спектр вопросов, включая также возобновление работы посольства США в Беларуси. По его словам, Минск против присутствия в республике американских морских пехотинцев для защиты посольства, на чем настаивает американская сторона.

Он добавил, что Беларусь не рассматривает США как врагов и стремится наладить с ними отношения.