    Президент Беларуси заявил о возможной большой сделке с США

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 20:00
    18 декабря, 2025
20:00

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможной крупной сделке с США и вероятности снятия всех санкций.

    Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом он сообщил в послании к народу и парламенту в рамках второго заседания VII Всебелорусского народного собрания.

    "С американцами ведем очень трудный диалог… Уже просят планировать дальнейшие встречи и разговоры. Все идет к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с президентом США Дональдом Трампом встретиться и договориться. С их стороны гарантируют снятие всех санкций", - сказал Лукашенко.

    Белорусский лидер отметил, что переговоры охватывают широкий спектр вопросов, включая также возобновление работы посольства США в Беларуси. По его словам, Минск против присутствия в республике американских морских пехотинцев для защиты посольства, на чем настаивает американская сторона.

    Он добавил, что Беларусь не рассматривает США как врагов и стремится наладить с ними отношения.

    Belarus president signals possible major deal with US

