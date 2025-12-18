Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 21:38
    Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции представила президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Отчет, состоящий из примерно 15 разделов и 50 страниц, был подготовлен Комиссией по национальной солидарности, братству и демократии в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

    Завтра документ будет передан в Председательство ВНСТ.

    Турция Реджеп Тайип Эрдоган борьба с терроризмом ПСР
    "Terrorsuz Türkiyə" ilə bağlı hesabat Ərdoğana təqdim edilib

