Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции представила президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма".

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

Отчет, состоящий из примерно 15 разделов и 50 страниц, был подготовлен Комиссией по национальной солидарности, братству и демократии в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

Завтра документ будет передан в Председательство ВНСТ.