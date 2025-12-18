Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"
18 декабря, 2025
- 21:38
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции представила президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма".
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Отчет, состоящий из примерно 15 разделов и 50 страниц, был подготовлен Комиссией по национальной солидарности, братству и демократии в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).
Завтра документ будет передан в Председательство ВНСТ.
