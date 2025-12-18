Трамп: Есть шанс завершить войну между РФ и Украиной в скором времени

Президент США Дональд Трамп допустил, что вскоре могут быть достигнуты договоренности по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом он сказал журналистам в Белом доме.

"Украина должна поторопиться в вопросе урегулирования", - заявил Трамп, указав на медлительность Киева в вопросе мирных переговоров.

Американский лидер добавил, что видит шансы решить конфликт между РФ и Украиной в скором времени.

"Я неоднократно говорил, что урегулировал восемь войн. Из-за вражды и ненависти это оказалось несколько сложнее сделать, чем мы думали, но есть шанс, что мы сделаем это, возможно, в скором времени", - сказал Трамп, добавив, что ошибочно считал урегулирование в Украине одним из простых вопросов.