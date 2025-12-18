Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    DFC объявила о запуске Американо-Украинского инвестфонда восстановления

    18 декабря, 2025
    DFC объявила о запуске Американо-Украинского инвестфонда восстановления

    Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сообщила о готовности Американо-Украинского инвестфонда восстановления начать операционную деятельность и рассмотреть проекты первых инвестиций в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, это следует из пресс-релиза корпорации по итогам второго заседания Совета директоров инвестфонда, которое состоялось сегодня.

    "Без сомнений США и Украина готовы вкладываться в инвестиционные проекты, которые будут продвигать общие национальные интересы и улучшат жизнь как американского, так и украинского народов. Это результат стремления президента (США Дональда - ред.) Трампа обеспечить долгосрочный мир", - заявил гендиректора DFC Бен Блэк.

    Отмечается, что запуск комплексного фонда такого масштаба менее чем за год является свидетельством безоговорочной преданности делу профессионалов DFC и их партнеров в правительстве Украины, Министерстве финансов США и Госдепартаменте.

    Согласно релизу, принятое в четверг решение о полном запуске фонда включает утверждение инвестиционных и фондовых политик, а также пересмотр инвестиционной стратегии Фонда после назначения консалтинговой компании Alvarez & Marsal советником Фонда в ноябре.

    "Приоритет будет предоставляться инвестициям в критически важные полезные ископаемые, энергетику, транспорт и логистику, информационно-коммуникационные технологии и перспективные технологии, которые поддерживают устойчивость цепей поставок, необходимую для укрепления экономической безопасности и благосостояния США и Украины", - говорится в публикации.

    По мнению DFC, это открывает возможности для инвестиций Фонда в стратегические проекты по всей Украине: от добычи критически важных полезных ископаемых до развития энергетики, морской инфраструктуры и других направлений.

    Отметим, что Американо-Украинский инвестфонд восстановления был создан соглашением в конце весны 2025 года.

