В суде над Кареном Аванесяном заслушаны показания свидетелей

В продолжающемся судебном процессе над Кареном Аванесяном, обвиняемым в терроризме в Ханкенди и других особо тяжких преступлениях, были заслушаны показания свидетелей.

Как сообщает западное бюро Report, процессом в суде по тяжким преступлениям Гянджи руководил судья Натиг Алиев.

В ходе судебного заседания были заслушаны показания потерпевших и свидетелей.

Следующее судебное заседание назначено на 22 декабря.