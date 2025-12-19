В суде над Кареном Аванесяном заслушаны показания свидетелей
Происшествия
- 19 декабря, 2025
- 15:26
В продолжающемся судебном процессе над Кареном Аванесяном, обвиняемым в терроризме в Ханкенди и других особо тяжких преступлениях, были заслушаны показания свидетелей.
Как сообщает западное бюро Report, процессом в суде по тяжким преступлениям Гянджи руководил судья Натиг Алиев.
В ходе судебного заседания были заслушаны показания потерпевших и свидетелей.
Следующее судебное заседание назначено на 22 декабря.
Последние новости
16:21
Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержкуВнешняя политика
16:17
Владимир Зеленский поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
16:16
В Болгарии откроется парк ШушаВнешняя политика
16:11
Президент Болгарии Румен Радев поздравил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
16:10
Фото
AnewZ снял документальный фильм о финансовых махинациях Рубена Варданяна - ДОПОЛНЕНОВнутренняя политика
16:05
Российский авиаудар по Запорожью: есть раненые, среди них ребенокДругие страны
15:46
Дан Чимпеан: Румынии и Азербайджану нужен обмен разведданными для противостояния киберугрозам в энергосекторе - ИНТЕРВЬЮИКТ
15:38
Араик Арутюнян: События в туннеле и Бейлик багы в Кяльбаджаре - военные преступленияПроисшествия
15:28
Видео