    Karen Avanesyanın məhkəməsində şahid ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    • 19 dekabr, 2025
    • 15:10
    Karen Avanesyanın məhkəməsində şahid ifadələri dinlənilib

    Xankəndidə terrorçuluq və digər xüsusilə ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Karen Avanesyanın davam etdirilən məhkəməsində şahid ifadələri dinlənilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesə hakim Natiq Əliyev sədrlik edib.

    Məhkəmə prosesində zərər çəkənlərin və hadisə şahidlərinin ifadələri dinlənilib.

    Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 22-nə təyin olunub.

