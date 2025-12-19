Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 15:28
    СБУ впервые поразила дронами танкер теневого флота РФ в Средиземном море

    Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом сообщили источники в СБУ.

    "По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России "QENDIL2", - отмечается в сообщении.

    Подчеркивается, что в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым, соответственно, "данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе".

    "В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению", - подчеркивает источник.

    Ukrayna ilk dəfə Aralıq dənizində Rusiyanın "kölgə donanması"nın tankerini vurub

