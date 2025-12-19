СБУ впервые поразила дронами танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море
- 19 декабря, 2025
- 15:28
Служба безопасности Украины впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом сообщили источники в СБУ.
"По результатам многоэтапных мероприятий в нейтральных водах Средиземного моря "Альфа" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" России "QENDIL2", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым, соответственно, "данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе".
"В результате атаки танкер "QENDIL" получил критические повреждения и не может использоваться по назначению", - подчеркивает источник.
