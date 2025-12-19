İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukrayna ilk dəfə Aralıq dənizində Rusiyanın "kölgə donanması"nın tankerini vurub

    • 19 dekabr, 2025
    • 15:31
    Ukrayna ilk dəfə Aralıq dənizində Rusiyanın kölgə donanmasının tankerini vurub

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti ilk dəfə Aralıq dənizinin neytral sularında Rusiyanın "kölgə donanması"na aid tankeri vurub.

    "Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətindəki mənbələr bildirib.

    "Aralıq dənizinin neytral sularında çoxmərhələli tədbirlərin nəticəsi olaraq, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin "Alfa" xüsusi əməliyyatlar mərkəzi pilotsuz uçuş aparatları ilə Rusiyanın "kölgə donanması"na aid "QENDIL2" tankerini vurub", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirlib ki, xüsusi əməliyyat zamanı Rusiya gəmisi heç bir yük daşımırdı və boş idi. Qeyd edilib ki, müvafiq olaraq, bu hücum regionun ekoloji vəziyyətinə heç bir təhlükə yaratmayıb.

    "Hücum nəticəsində "QENDIL" tankeri kritik zədələr alıb və təyinatı üzrə istifadə edilə bilmir", - mənbə vurğulayıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi kölgə donanması
    Video
    СБУ впервые поразила дронами танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

