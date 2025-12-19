"Наполи" обыграл "Милан" и вышел в финал Суперкубка Италии

"Наполи" со счетом 2:0 обыграл "Милан" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу.

Как сообщает Report, турнир проходит в Саудовской Аравии.

Забитыми мячами отметились Давид Нерес (39-я минута) и Расмус Хёйлунн (63).

"Наполи" является чемпионом Италии прошлого сезона, "Милан" стал финалистом кубка страны. Во втором полуфинале обладатель Кубка Италии "Болонья" сыграет с вице-чемпионом страны "Интером". Встреча пройдет 19 декабря, решающий матч состоится 22 декабря.

В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал "Милан", который в финальном матче обыграл "Интер" (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является "Ювентус", клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз.