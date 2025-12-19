"Napoli" İtaliya Superkubokunun finalında
Futbol
- 19 dekabr, 2025
- 01:26
İtaliya Superkubokunun yarımfinalında "Napoli" "Milan"ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib.
Qolları David Neres (39-cu dəqiqə) və Rasmus Heylun (63-cü) vurub.
"Napoli" ötən mövsüm İtaliya çempionluğunu qazanıb, "Milan" isə İtaliya kubokunun finalına yüksəlib.
İkinci yarımfinalda "Bolonya" "İnter"lə qarşılaşacaq. Qarşılaşma dekabrın 19-da, final isə dekabrın 22-də olacaq.
Ötən il "Milan" finalda "İnter"i 3:2 hesabı ilə məğlub edərək İtaliya Superkubokunu qazanıb.
