    "Napoli" İtaliya Superkubokunun finalında

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 01:26
    Napoli İtaliya Superkubokunun finalında

    İtaliya Superkubokunun yarımfinalında "Napoli" "Milan"ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib.

    Qolları David Neres (39-cu dəqiqə) və Rasmus Heylun (63-cü) vurub.

    "Napoli" ötən mövsüm İtaliya çempionluğunu qazanıb, "Milan" isə İtaliya kubokunun finalına yüksəlib.

    İkinci yarımfinalda "Bolonya" "İnter"lə qarşılaşacaq. Qarşılaşma dekabrın 19-da, final isə dekabrın 22-də olacaq.

    Ötən il "Milan" finalda "İnter"i 3:2 hesabı ilə məğlub edərək İtaliya Superkubokunu qazanıb.

    İtaliya Napoli Superkubok
    "Наполи" обыграл "Милан" и вышел в финал Суперкубка Италии

