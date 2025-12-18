В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе
Внешняя политика
- 18 декабря, 2025
- 22:49
В Американо-азербайджанской торговой палате состоялся круглый стол на тему "TRIPP – Евразийская коммуникация в новом стратегическом ландшафте США".
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в США.
Согласно информации, посол Хазар Ибрагим подчеркнул важность использования нынешнего импульса в рамках реализации проекта TRIPP.
На обсуждениях выступили послы Армении, Кыргызстана, представители дипмиссий Турции, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.
В дискуссиях также приняли участие делегаты Госдепартамента и Министерства торговли США.
Последние новости
23:14
Фото
Фермеры провели в Брюсселе протесты против соглашения ЕС-МеркосурДругие страны
22:49
В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионеВнешняя политика
22:38
У министра культуры Франции прошли обыски в связи делом о коррупцииДругие страны
22:20
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии по случаю 10-летия ASAN MəktubВнутренняя политика
22:00
Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унциюФинансы
21:58
Фото
Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионатаФутбол
21:50
Фото
В суде прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMaПроисшествия
21:42
Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с НавроцкимДругие страны
21:38