    В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе

    Внешняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 22:49
    В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе

    В Американо-азербайджанской торговой палате состоялся круглый стол на тему "TRIPP – Евразийская коммуникация в новом стратегическом ландшафте США".

    Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в США.

    Согласно информации, посол Хазар Ибрагим подчеркнул важность использования нынешнего импульса в рамках реализации проекта TRIPP.

    На обсуждениях выступили послы Армении, Кыргызстана, представители дипмиссий Турции, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.

    В дискуссиях также приняли участие делегаты Госдепартамента и Министерства торговли США.

    ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib

