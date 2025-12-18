WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 23:05
    ABŞ-də TRIPPin Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib

    Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında "TRIPP – ABŞ-nin yeni strateji landşaftında Avrasiya kommunikasiyası" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, səfir Xəzər İbrahim "TRIPP layihəsi"nin həyata keçirilməsi çərçivəsində hazırkı impulsdan istifadənin vacibliyini vurğulayıb.

    Müzakirələrdə Ermənistan, Qırğızıstan səfirləri, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Tacikistan və Türkmənistan diplomatik missiyalarının nümayəndələri çıxış ediblər.

    ABŞ Dövlət Departamenti və Ticarət Nazirliyinin nümayəndələri də müzakirələrə qatılıblar.

    ABŞ TRIPP Avrasiya Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası Xəzər İbrahim
    В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе

    Son xəbərlər

    23:37

    Ermənistana neft daşıyan yük qatarı Böyük Kəsik stansiyasından yola salınıb

    Energetika
    23:20

    Fransanın mədəniyyət nazirinin evində korrupsiya işi ilə bağlı axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    23:05

    ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    22:48

    Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçib

    Maliyyə
    22:32

    Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib

    Digər ölkələr
    22:24

    Sabah Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    22:16
    Foto

    Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdə iştirak edib

    Daxili siyasət
    22:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilib

    Komanda
    21:57

    ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti