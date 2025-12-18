ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib
Xarici siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 23:05
Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında "TRIPP – ABŞ-nin yeni strateji landşaftında Avrasiya kommunikasiyası" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyindən bildirilib.
Məlumata görə, səfir Xəzər İbrahim "TRIPP layihəsi"nin həyata keçirilməsi çərçivəsində hazırkı impulsdan istifadənin vacibliyini vurğulayıb.
Müzakirələrdə Ermənistan, Qırğızıstan səfirləri, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Tacikistan və Türkmənistan diplomatik missiyalarının nümayəndələri çıxış ediblər.
ABŞ Dövlət Departamenti və Ticarət Nazirliyinin nümayəndələri də müzakirələrə qatılıblar.
Son xəbərlər
23:37
Ermənistana neft daşıyan yük qatarı Böyük Kəsik stansiyasından yola salınıbEnergetika
23:20
Fransanın mədəniyyət nazirinin evində korrupsiya işi ilə bağlı axtarış aparılıbDigər ölkələr
23:05
ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilibXarici siyasət
22:48
Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçibMaliyyə
22:32
Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edibDigər ölkələr
22:24
Sabah Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaqEnergetika
22:16
Foto
Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdə iştirak edibDaxili siyasət
22:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilibKomanda
21:57