    У министра культуры Франции прошли обыски в связи делом о коррупции

    Другие страны
    18 декабря, 2025
    22:38
    У министра культуры Франции прошли обыски в связи делом о коррупции

    Французская полиция провела обыски в квартирах и офисе министра культуры республики Рашиды Дати, а также в мэрии 7-го округа Парижа в связи с расследованием по делу о коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Nouvel Obs со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF) Франции.

    Отмечается, что расследование было начато 14 октября 2025 года по факту "активной и пассивной коррупции, злоупотребления влиянием, хищения государственных средств, сбыта и отмывания доходов от этих преступлений". По версии следствия, в 2009-2019 годах, когда Дати была депутатом Европарламента, она получила "гонорар" в размере €299 тыс. от компании GDF Suez, но не предоставила ЕП декларацию о получении средств.

    Утверждается, что расследование было засекречено. При этом о том, что действующая министр якобы получала деньги от GDF Suez в 2010 и 2011 годах, журнал заявлял еще в июне этого года, ссылаясь на документы юридической фирмы, через которую проводились платежи. Журнал отмечает, что новое расследование может создать дополнительное препятствие для Дати, которая планирует побороться за кресло мэра Парижа на выборах в 2026 году.

