WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Fransanın mədəniyyət nazirinin evində korrupsiya işi ilə bağlı axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 23:20
    Fransanın mədəniyyət nazirinin evində korrupsiya işi ilə bağlı axtarış aparılıb

    Fransa polisi korrupsiya araşdırması ilə əlaqədar mədəniyyət naziri Raşida Datinin mənzillərində və ofisində, həmçinin Parisin 7-ci dairəsinin meriyasında axtarışlar aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nouvel Obs" jurnalı Fransa Milli Maliyyə Prokurorluğuna (PNF) istinadən məlumat yayıb.

    İstintaq 2025-ci il oktyabrın 14-də "aktiv və passiv korrupsiya, nüfuz alveri, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi, bu cinayətlərdən əldə edilən gəlirlərin qanunsuz dövriyyəsi və yuyulması" maddəsi ilə başlayıb.

    Müstəntiqlərin fikrincə, Dati Avropa Parlamentinin üzvü olduğu 2009-2019-cu illər arasında "GDF Suez" şirkətindən 299 min avro "haqq" alıb, lakin Avropa Parlamentinə vəsaitin alınması barədə bəyannamə təqdim etməyib.

    İddialara görə, istintaq gizli aparılıb. Bu arada, jurnal bu ilin iyununda xəbər vermişdi ki, hazırkı nazir 2010 və 2011-ci illərdə də "GDF Suez"dən pul alıb və bu, ödənişlərin işləndiyi hüquq firmasının sənədlərinə istinadən olub.

    Jurnal qeyd edib ki, yeni təhqiqat 2026-cı il seçkilərində Paris merliyinə namizədliyini irəli sürməyi planlaşdıran Dati üçün əlavə maneə yarada bilər.

    2021-ci ildə Datiyə qarşı 2009-2011-ci illərdə "Renault-Nissan"ın o vaxtkı baş direktoru Karlos Qona konsaltinq xidmətləri göstərməkdə korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə hallarına görə daha bir cinayət işi açılıb.

    Datinin özü avtomobil konserni rəhbərinin maraqları üçün lobbiçilik etmək ittihamlarını rədd edir və şirkətin beynəlxalq bazarlarda, xüsusən də Yaxın Şərqdəki fəaliyyəti ilə bağlı yalnız məsləhətlər verdiyini iddia edib.

    Qeyd olunub ki, bu xidmətlərə görə "Renault-Nissan" alyansının Niderland filialı vasitəsilə 900 min avro alıb. Müstəntiqlər hesab edirlər ki, o, konsaltinq fəaliyyəti ilə məşğul olmayıb, əksinə, "milli və Avropa siyasi liderləri arasında" şirkətin maraqları üçün lobbiçilik edib. Bu istintaq üzrə məhkəmə iclasları 2026-cı ilin sentyabrına təyin edilib.

    Fransa Korrupsiya Mədəniyyət Nazirliyi
    У министра культуры Франции прошли обыски в связи делом о коррупции

    Son xəbərlər

    23:37

    Ermənistana neft daşıyan yük qatarı Böyük Kəsik stansiyasından yola salınıb

    Energetika
    23:20

    Fransanın mədəniyyət nazirinin evində korrupsiya işi ilə bağlı axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    23:05

    ABŞ-də "TRIPP"in Avrasiya regionunda kommunikasiya kontekstində rolu müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    22:48

    Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçib

    Maliyyə
    22:32

    Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya səfər edib

    Digər ölkələr
    22:24

    Sabah Bakının bəzi ərazilərində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    22:16
    Foto

    Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdə iştirak edib

    Daxili siyasət
    22:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilib

    Komanda
    21:57

    ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti