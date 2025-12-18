"Terrorsuz Türkiyə" ilə bağlı hesabat Ərdoğana təqdim edilib
Ədalət və İnkişaf Partiyasının "Terrorsuz Türkiyə" ilə bağlı hazırladığı hesabat Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təqdim edilib.
"Report" xəbər verir iki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Təxminən 15 bölmə və 50-55 səhifədən ibarət olan hesabat Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) Milli Həmrəylik, Qardaşlıq və Demokratiya Komissiyası tərəfindən hazırlanıb.
Hesabat sabah partiya rəsmiləri tərəfindən TBMM Sədrliyinə çatdırılacaq.
Bununla da bütün siyasi partiya qruplarının hesabatları komissiyaya təqdim olunacaq.
